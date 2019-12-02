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Мировой футбол

Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Второе место занял голландский защитник Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард Криштиану Роналду
Лионель Месси EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле.

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Второе место занял голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, Роналду, в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали "Золотой мяч" больше одного раза - француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1878, 1979). Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, - Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Достижения Месси

Всю карьеру Месси провел в "Барселоне", в ее составе он дебютировал в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины он завоевал золото Олимпийских игр 2008 года, серебро чемпионата мира 2014 года (был признан лучшим игроком турнира), стал трехкратным серебряным призером Кубка Америки, а также бронзовым призером турнира. Также он был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2009 и 2019 годах.

Месси является шестикратным обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, по шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (114 голов), уступая только Роналду, и первое место в списке снайперов первенства Испании (428).

Нападающий сборной Аргентины 13 раз был включен в символическую сборную года по версии ФИФА. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).

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Криштиану РоналдуМесси, ЛионельМировой футбол
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