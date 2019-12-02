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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

СМИ: исполком WADA, на котором рассмотрят вопрос РУСАДА, перенесен из Парижа в Лозанну

Причиной такого решения стала намечающаяся во Франции серия забастовок

ТАСС, 3 декабря. Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну. Об этом сообщает портал Inside the games.

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Причиной такого решения стала намечающаяся во Франции серия забастовок, из-за которых ожидается возникновение транспортных проблем в стране. В частности, на 5 декабря запланирована массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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