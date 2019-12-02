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Массовый спорт

Исполком МОК в Лозанне обсудит подготовку к Олимпийским играм

Заседание пройдет с 3 по 5 декабря

ТАСС, 3 декабря. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на протяжении трех дней будет обсуждать актуальные для олимпийского движения вопросы. Среди них значится тема подготовки городов к предстоящим Играм.

Очередное заседание исполкома МОК пройдет с 3 по 5 декабря в штаб-квартире организации, которая расположена в Лозанне (Швейцария). В первый день будут заслушаны отчеты международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов, а также затронут вопрос антидопинговой работы и будущего олимпийской программы.

Ожидается рассмотрение процесса восстановления прав Международной ассоциация бокса (AIBA), которая была исключена за нежелание руководства организации поддержать предложенные МОК реформы, касающиеся финансов, управления, судейства и этики. Из-за отстранения AIBA МОК сам занялся организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые пройдут летом следующего года.

Вопрос подготовки японской столицы к соревнованиям будет обсуждаться 4 декабря. В этот день с отчетами также выступят оргкомитеты зимних Игр 2022 года в Пекине, зимних юношеских Игр 2020 года в Лозанне, зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, летних Игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе соответственно.

В заключительный день исполком МОК заслушает вопросы, которые затронут входящие в его состав члены. Не исключено, что будет поднята тема санкций, с которыми может столкнуться российский спорт. 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит рекомендацию по отстранению российских спортсменов на четыре года от участия в международных соревнованиях под флагом страны. Причиной являются манипуляции с базой московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

МОК уже призвал российские власти применить жесткие санкции к лицам, причастным к изменениям данных московской лаборатории. При этом организация подчеркнула, что не считает Олимпийский комитет России (ОКР) причастным к фальсификациям. Это позволяет главе организации Станиславу Позднякову говорить о том, что российские спортсмены на Играх в Токио и в Пекине выступят под национальным флагом. Более детально этот вопрос стороны смогут обсудить на саммите, который пройдет с 6 по 7 декабря в Лозанне, на нем будут присутствовать Поздняков и его коллеги из национальных олимпийских комитетов Китая и США.

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