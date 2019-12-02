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Шахматные турниры

Первые партии полуфиналов шахматного Гранд-тура завершились вничью

В полуфиналах встречаются норвежец Магнус Карлсен и француз Максим Вашье-Лаграв, китаец Динь Лижэнь и армянин Левон Аронян

ТАСС, 3 декабря. Партии первого дня полуфинального раунда финала Гранд-тура по шахматам завершились вничью. Соревнования проходят в Лондоне.

Участники финала Гранд-тура определились по итогам семи этапов турнира. На финальном этапе соперники играют по олимпийской системе. В каждом раунде они должны сыграть две партии в классические шахматы, две партии в быстрые шахматы и четыре партии в блиц. По итогам каждой партии спортсменам начисляются очки, за победу в классические шахматы дается шесть очков, за ничью - три, в рапиде за победу шахматисты получают четыре очка, за ничью - два, в блице победа стоит два очка, ничья - одно. Шахматист, который наберет больше очков, выйдет в финал.

В финал Гранд-тура пробились норвежец Магнус Карлсен, китаец Динь Лижэнь, армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв. В полуфинале Карлсен играет с Вашье-Лагравом, Аронян - с Дин Лижэнем. Партии первого игрового дня завершились вничью. Вторые партии в классические шахматы состоятся во вторник.

Финал Гранд-тура завершится 8 декабря в Лондоне. Призовой фонд турнира - $350 тыс.

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Шахматные турниры
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