Бородюк: Алиссон получил приз Яшина, так как выступает в одном из лучших клубов мира

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бразильский вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина благодаря тому, что выступает за один из сильнейших клубов мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России Александр Бородюк.

Церемония вручения награды в рамках присуждения "Золотого мяча" под эгидой французского еженедельника France Football прошла в Париже. Второе место в борьбе за приз занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

"Его победа закономерна, так как он очень здорово играл за "Ливерпуль" и сборную Бразилии, посмотрите, как часто голкипер выручал свою команду. Неплохо выступал за "Барселону" тер Штеген, но Алиссон провел великолепный сезон, замечательный вратарь. Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но такой успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать", - сказал Бородюк.

Издание France Football учредило премию в сентябре, приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году. "Учреждение такого приза является уважением к нашей стране и лично ко Льву Ивановичу Яшину - великому, легендарному человеку и спортсмену. Он был олицетворением целой эпохи нашего футбола, поэтому назвать приз в его честь было абсолютно правильным решением. Для многих вратарей огромная честь быть лауреатом такой награды", - подчеркнул собеседник агентства.

Обладателем "Золотого мяча" в шестой раз стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. "Золотой мяч" - индивидуальная награда, посмотрите, сколько Месси забивал. Мы видели ряд матчей, в которых у "Барселоны" были проблемы, когда он не играл. Месси - великий футболист, он получил этот приз заслуженно", - отметил специалист.

По словам Бородюка, хорошие шансы получить "Золотой мяч" в будущем есть у французского нападающего Килиана Мбаппе. "Он такой молодой, а уже чемпион мира, но сам сказал, что нужно трудиться, поэтому все будет зависеть от него. Есть много талантливых игроков, однако нужно играть на высоком уровне в своей сборной и выигрывать определенные трофеи в своем клубе, чтобы заслужить такой высокий авторитет в мировом футболе, как это делали Месси и Криштиану Роналду. Сейчас будет чемпионат Европы, от результатов которого наверняка будет зависеть, кто станет лучшим игроком в следующем году", - резюмировал Бородюк.