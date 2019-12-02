Фролов: Алиссон сказал, что трофей имени Яшина является одним из важнейших в его жизни

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лауреат приза имени Льва Яшина бразильский вратарь английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон отметил, что полученная награда является одной из важнейших в его жизни. Об этом ТАСС рассказал внук Яшина Василий Фролов.

Церемония вручения награды в рамках присуждения "Золотого мяча" под эгидой французского еженедельника France Football прошла в Париже в понедельник. Второе место в борьбе за приз занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон. Алиссон в текущем году стал победителем Лиги чемпионов.

Из россиян на церемонию приехали Фролов, вратарь московского "Динамо" Антон Шунин, член совета директоров команды Дмитрий Гафин и начальник клуба Александр Удальцов. Также мероприятие посетил продюсер художественного фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" Олег Капанец.

"Полностью согласен с выбором в пользу Алиссона. После церемонии мы очень мило с ним пообщались. Он сказал, что награда является очень серьезной и одной из важнейших в его жизни. Алиссон рад, что теперь есть специальный приз для вратарей", - сказал Фролов.

Также он поделился впечатлениями от визита на церемонию. "Думаю, что это мечта любого человека из мира футбола, каждый хочет побывать на таком мероприятии. Все очень понравилось, все приятно организованно. Нет таких жестких и ограничительных мер, нет такой строгости при организации, домашняя атмосфера, все проходит легко и очень позитивно", - отметил собеседник агентства.

"Очень приятно было увидеть всех знаменитых футболистов. Когда рядом с ними стоишь, чувствуешь исходящую от них энергетику очень сильных людей", - добавил Фролов.