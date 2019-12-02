Очередная неудача. Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в последней домашней игре года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА уступил дома тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стала последней для армейцев на своем поле в текущем календарном году.
В нынешнем сезоне ЦСКА добывает победы с переменным успехом - в октябре команда ни разу не набрала три очка в рамках РПЛ, в ноябре выиграла дважды, потеряв очки только в игре с петербургским "Зенитом" (1:1). Поражение от "Арсенала" стало пятым в сезоне. Редко забивает нападающий армейцев Федор Чалов, в активе которого пять голов в 17 матчах. Главными проблемами ЦСКА называют недостаточную укомплектованность состава и нехватку опыта у молодых футболистов, а амбиции серьезного клуба требуют больших результатов.
"Смотрим на турнирную таблицу: вот-вот должны взлететь. Однако постоянно чего-то не хватает", - заявил после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. "Арсенал" пытается укрепить свои позиции в середине таблицы, команда имеет определенные успехи, на протяжении нескольких туров подопечные Игоря Черевченко не опускаются ниже седьмой строчки. "Нас начали уважать в этом сезоне, это уважение нужно сохранить, что мы успешно делаем", - сказал президент "Арсенала" Гурам Аджоев.
К очной встрече ЦСКА и "Арсенал" подходили с разным настроением - москвичи два предыдущих матча выиграли, а их соперник в обеих встречах проиграл. В домашних играх против команды из Тулы армейцы одержали четыре победы с общим счетом 14:1. Также "Арсенал" является одним из любимых клубов для Чалова, который успел отличиться в матчах с ним шесть раз.
Хорошей новостью для болельщиков ЦСКА стал выход в стартовом составе Алана Дзагоева, который недавно восстановился от двух травм. Футболист последний раз с первых минут появлялся на поле в гостевом матче чемпионата России против московского "Динамо" (0:0) 3 ноября 2018 года. Дзагоев отыграл 78 минут.
Гол мог быть забит из офсайда
Перед стартовым свистком хавбек ЦСКА Никола Влашич получил приз РПЛ за лучший гол ноября, которым он отметился в матче 17-го тура с самарскими "Крыльями Советов" (1:0). Активные болельщики команды на 19-й минуте разместили большой баннер, посвященный 20-летию армейского фанатского движения.
Подопечные Гончаренко контролировали ход игры в течение всего первого тайма, создавали интересные моменты у ворот Егора Шамова. На 28-й минуте полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев получил повреждение и покинул поле, после игры президент клуба Гурам Аджоев сообщил, что у футболиста выявлена травма задней поверхности бедра. Вместо Ткачева на поле появился Даниил Лесовой, который стал автором единственного гола в этой встрече.
В первой половине армейцы могли забить несколько раз. Самым ярким моментом стал удар Влашича в штангу после паса от Дзагоева, последний принимал активное участие практически во всех атаках своих партнеров. До перерыва тульский клуб смог нанести лишь два удара по воротам, армейцы сделали это 14 раз.
"У соперников были моменты, но они не забили. Нам удавались быстрые атаки, для этого вышел Лесовой, реализовали свой момент", - отметил после матча главный тренер Арсенала" Черевченко. Выход Лесового добавлял креатива атакам гостей и усложнял работу защитникам ЦСКА. На 52-й минуте "Арсенал" убежал в контратаку, которую успешно завершил полузащитник, точно пробивший с близкого расстояния.
Сомнения вызвал эпизод с забитым мячом, так как при разгоне контратаки один из футболистов "Арсенала" мог находиться в офсайде, глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров даст оценку этому эпизоду позже. Пропущенный мяч вынудил Гончаренко проводить замены для усиления атаки, поэтому на поле появились полузащитники Ильзат Ахметов и Яка Бийол, а вместо Дзагоева вышел Арнор Сигурдссон. Подопечные Игоря Черевченко прибавили в уверенности, создали несколько хороших моментов у ворот Игоря Акинфеева.
До конца встречи армейцы могли отправить мяч в ворота соперника, если бы футболистов не подводила реализация. Отличный шанс в концовке встречи упустил Чалов, который не смог попасть в цель из выгодной позиции. "Арсенал" же довел матч до победы.
Моменты без голов
На послематчевой пресс-конференции Гончаренко отметил, что команда вновь столкнулась со своей главной проблемой. "Предпосылок для того, чтобы забить в первом и во втором таймах, было достаточно, до гола не подпускали "Арсенал" к своим воротам, но с первого же момента пропустили. Минут 15 после гола не могли прийти в себя, это часто происходит, потом стали получаться атаки, но на фоне усталости начали сбиваться на игру через центр поля. В этой ситуации всегда проще защищаться", - отметил специалист.
Гончаренко воздержался от комментариев в адрес судейства, главным арбитром был Николай Волошин. "Нам удалось выпустить пар в раздевалке, я не буду кричать, что судьи во всем виноваты. Оценивайте ситуацию сами", - заявил наставник. Специалист в текущем сезоне получил дисквалификацию на один матч за разговоры с арбитром на повышенных тонах в перерыве игры 16-го тура против "Сочи" (3:2).
Черевченко отметил, что соперник не продемонстрировал позиционный футбол, хотя владел игровым преимуществом. "В РПЛ мало команд, которые играют в позиционной атаке. ЦСКА тоже лучше играет на контратаках, поэтому отдали мяч сопернику, искали зоны. У армейцев были моменты, но они не забили", - сказал главный тренер "Арсенала".
Аджоев похвалил команду за хорошую игру. "Поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру, доказали, что они футболисты с большой буквы. Когда мы играем против ведущих команд, то все думают, что проиграем, но мы обыграли ЦСКА, а до этого взяли верх над "Спартаком" (в матче 15-го тура РПЛ со счетом 1:0 - прим. ТАСС)", - сказал Аджоев, добавив, что клуб готовится провести серьезную трансферную кампанию зимой.
В случае победы армейцы могли подняться на вторую строчку в турнирной таблице, так как занимающий ее московский "Локомотив" (34 очка) уступил столичному "Динамо" (1:2), а "Ростов" (31) и "Краснодар" (34) сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) и "Тамбовом" (0:0) соответственно. Однако ЦСКА остался на четвертом месте после, имея в активе 33 очка, "Арсенал" расположился на седьмой строчке с 22 набранными баллами. В следующем туре тульский клуб 6 декабря примет "Локомотив", а ЦСКА днем позже в гостях сыграет с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|13
|3
|2
|34-9
|42
|2
|Локомотив
|18
|10
|4
|4
|28-20
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Динамо
|18
|6
|6
|6
|16-18
|24
|7
|Арсенал
|18
|6
|4
|8
|19-23
|22
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14