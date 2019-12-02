Очередная неудача. Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в последней домашней игре года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА уступил дома тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стала последней для армейцев на своем поле в текущем календарном году.

В нынешнем сезоне ЦСКА добывает победы с переменным успехом - в октябре команда ни разу не набрала три очка в рамках РПЛ, в ноябре выиграла дважды, потеряв очки только в игре с петербургским "Зенитом" (1:1). Поражение от "Арсенала" стало пятым в сезоне. Редко забивает нападающий армейцев Федор Чалов, в активе которого пять голов в 17 матчах. Главными проблемами ЦСКА называют недостаточную укомплектованность состава и нехватку опыта у молодых футболистов, а амбиции серьезного клуба требуют больших результатов.

"Смотрим на турнирную таблицу: вот-вот должны взлететь. Однако постоянно чего-то не хватает", - заявил после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. "Арсенал" пытается укрепить свои позиции в середине таблицы, команда имеет определенные успехи, на протяжении нескольких туров подопечные Игоря Черевченко не опускаются ниже седьмой строчки. "Нас начали уважать в этом сезоне, это уважение нужно сохранить, что мы успешно делаем", - сказал президент "Арсенала" Гурам Аджоев.

К очной встрече ЦСКА и "Арсенал" подходили с разным настроением - москвичи два предыдущих матча выиграли, а их соперник в обеих встречах проиграл. В домашних играх против команды из Тулы армейцы одержали четыре победы с общим счетом 14:1. Также "Арсенал" является одним из любимых клубов для Чалова, который успел отличиться в матчах с ним шесть раз.

Хорошей новостью для болельщиков ЦСКА стал выход в стартовом составе Алана Дзагоева, который недавно восстановился от двух травм. Футболист последний раз с первых минут появлялся на поле в гостевом матче чемпионата России против московского "Динамо" (0:0) 3 ноября 2018 года. Дзагоев отыграл 78 минут.

Гол мог быть забит из офсайда

Перед стартовым свистком хавбек ЦСКА Никола Влашич получил приз РПЛ за лучший гол ноября, которым он отметился в матче 17-го тура с самарскими "Крыльями Советов" (1:0). Активные болельщики команды на 19-й минуте разместили большой баннер, посвященный 20-летию армейского фанатского движения.

Подопечные Гончаренко контролировали ход игры в течение всего первого тайма, создавали интересные моменты у ворот Егора Шамова. На 28-й минуте полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев получил повреждение и покинул поле, после игры президент клуба Гурам Аджоев сообщил, что у футболиста выявлена травма задней поверхности бедра. Вместо Ткачева на поле появился Даниил Лесовой, который стал автором единственного гола в этой встрече.