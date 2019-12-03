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НБА

Энтони и Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в НБА

Адетокунбо второй раз в сезоне стал лучшим в конференции, Энтони попал в список впервые в регулярном чемпионате
Кармело Энтони AP Photo/Gerald Herbert
Описание
Кармело Энтони
© AP Photo/Gerald Herbert

ТАСС, 3 декабря. Форвард "Портленда" Кармело Энтони и его коллега по амплуа из "Милуоки" Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками шестой недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Адетокунбо стал лучшим в Восточной конференции. "Милуоки" одержал четыре победы в четырех матчах. Адетокунбо в среднем набирал 34,8 очка, делал 11,3 подбора и 4 передачи.

Энтони стал лучшим в Западной конференции. "Портленд" одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Энтони, который в середине ноября вернулся в лигу после годичного перерыва, составили 22,3 очка, 7,7 подбора и 2,7 передачи.

"Милуоки" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 18 побед и потерпев три поражения. "Портленд" идет 11-м на Западе, имея восемь побед и 12 поражений.

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