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НХЛ

Шайба Прохоркина не помогла "Лос-Анджелесу" победить "Анахайм" в матче НХЛ

Россиянин провел на льду 4 минут 7 секунд и завершил матч с показателем полезности +1
Николай Прохоркин AP Photo/Matt Marton
Описание
Николай Прохоркин
© AP Photo/Matt Marton

ТАСС, 3 декабря. "Лос-Анджелес" на выезде уступил "Анахайму" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Лос-Анджелеса" отличился нападающий Николай Прохоркин (32-я минута), также у гостей шайбу забросил Кёртис Макдермид (27). У "Анахайма" отличились Дерек Грант (6, 60), Якоб Сильверберг (10) и Картер Роуни (27).

Прохоркин провел на льду 14 минут 7 секунд, нанес три броска в створ и завершил матч с показателем полезности +1. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 11 матчей, в которых набрал пять очков (четыре гола + одна передача). Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук пропустил 11-ю игру клуба подряд, в последний раз 36-летний хоккеист выходил на площадку 10 ноября в гостевом матче против "Монреаля" (2:3).

"Анахайм" располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 28 матчах. "Лос-Анджелес" занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, в активе клуба 24 очка в 28 матчах. "Лос-Анджелес" встретится с "Вашингтоном" в пятницу, "Анахайм" сыграет с "Вашингтоном" в субботу.

В другом матче дня "Чикаго" на своем льду уступил "Сент-Луису" (0:4), российский нападающий гостей Иван Барбашев провел на льду 16 минут 32 секунды, нанес пять бросков в створ, завершив матч с показателем полезности +1.

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