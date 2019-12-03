Гурам Аджоев: "Арсенал" готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

В понедельник тульский "Арсенал" на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Благодаря этой победе команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В ее активе 22 очка, отставание от "Ростова", который занимает пятую еврокубковую строчку, составляет девять очков.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы готов не только на равных бороться с ведущими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), но и обыгрывать их. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Гурам Аджоев.

"Одержали важную победу при качественной игре, - сказал Аджоев. - Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно, заслуженная победа".

"Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами, - отметил президент "Арсенала", отвечая на вопрос о том, есть ли что-то общее в недавней победе над "Спартаком" (1:0 в Москве - прим. ТАСС) и результатом игры с ЦСКА. - Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас, все закономерно".

Также Аджоев отметил вклад в прогресс команды губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "Кропотливая и ежедневная работа, которую мы проделываем, дает свои плоды, - подчеркнул Аджоев. - Отмечу, что наши победы были бы невозможны без того внимания, которое уделяет клубу губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он искренне переживает за команду, делает все возможное, чтобы мы не знали никаких проблем. Это для нас поистине бесценная поддержка".

В последнем перед зимней паузой, 19-м, туре чемпионата России "Арсенал" 6 декабря в Туле встретится с занимающим второе место московским "Локомотивом". Начало игры - 19:30 мск.