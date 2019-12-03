Бетербиев не будет ставить на кон титул WBC в поединке с Фаньлуном

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не будет ставить на кон титул WBC в поединке против китайца Мэн Фаньлуна. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"На кону не будет стоять титул WBC", - сказал собеседник агентства.

Титул WBC Бетербиев завоевал, победив украинца Александра Гвоздика в октябре нынешнего года. Бой против Фаньлуна планируется в начале 2020 года.

В активе Бетербиева 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.