Тренер Хартли не будет вести переговоры об уходе из "Авангарда" в клуб НХЛ

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли не намерен вести переговоры об уходе из команды в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.

Ранее портал GoHabsGo со ссылкой на бывшего игрока НХЛ Жоржа Ларака сообщил о том, что генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен, находящийся сейчас в России, встречался с Хартли на предмет его перехода в клуб. Бержевен в понедельник посетил матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - СКА (2:4), где просматривал задрафтованного "Монреалем" защитника столичных армейцев Александра Романова.

"[Бержевен] ему [Хартли] звонил, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в "Монреале". Боб сказал, что работает в "Авангарде" и никаких переговоров вести не будет", - сказал Сушинский.

"Монреаль" под руководством главного тренера Клода Жюльена потерпел восемь поражений подряд в текущем регулярном чемпионате НХЛ и занимает 11-е место в Восточной конференции.

Канадский специалист пришел в "Авангард" перед сезоном-2018/19. Под руководством 59-летнего Хартли "Авангард" в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.