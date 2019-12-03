{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер Хартли не будет вести переговоры об уходе из "Авангарда" в клуб НХЛ

Ранее сообщалось о возможном переходе специалиста в "Монреаль"
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли не намерен вести переговоры об уходе из команды в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.

Ранее портал GoHabsGo со ссылкой на бывшего игрока НХЛ Жоржа Ларака сообщил о том, что генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен, находящийся сейчас в России, встречался с Хартли на предмет его перехода в клуб. Бержевен в понедельник посетил матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - СКА (2:4), где просматривал задрафтованного "Монреалем" защитника столичных армейцев Александра Романова.

"[Бержевен] ему [Хартли] звонил, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в "Монреале". Боб сказал, что работает в "Авангарде" и никаких переговоров вести не будет", - сказал Сушинский.

"Монреаль" под руководством главного тренера Клода Жюльена потерпел восемь поражений подряд в текущем регулярном чемпионате НХЛ и занимает 11-е место в Восточной конференции.

Канадский специалист пришел в "Авангард" перед сезоном-2018/19. Под руководством 59-летнего Хартли "Авангард" в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.

Реклама на ТАСС
Бокс
Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин проведет бой с кубинцем Угасом
Дата и место поединка в данный момент не утверждены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС