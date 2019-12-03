Билялов, Лехтонен и Яшкин признаны лучшими игроками ноября в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов признан лучшим вратарем ноября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Билялов провел шесть матчей, в которых его команда одержала четыре победы, два раза сыграв "на ноль". 14 ноября в матче против челябинского "Трактора" Билялов установил рекордную сухую в КХЛ, голкипер не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. Россиянин отразил 96,18% бросков при коэффициенте надежности 0,93.

Лучшим защитником ноября признан Микко Лехтонен ("Йокерит", Хельсинки), который провел девять матчей, в которых "Йокерит" одержал пять побед, и набрал пять очков (три шайбы + две результативные передачи) при показателе полезности +6. Лехтонен нанес 43 броска, выполнил шесть силовых приемов и заблокировал пять бросков.

Дмитрий Яшкин ("Динамо", Москва) стал лучшим нападающим ноября, который сыграл в девяти матчах (шесть побед) и набрал 14 очков (6+8), что стало лучшим результатом месяца, при показателе полезности +5. Яшкин 29 раз бросил по воротам, совершил 28 силовых приемов и заблокировал семь бросков.

Нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко признан лучшим новичком недели в ноябре, он принял участие во всех восьми победных матчах команды и набрал шесть очков (3+3). Общий показатель полезности игрока составил +6.