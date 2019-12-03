Центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020 открыт в Петербурге

В церемонии приняли участие замглавы Минкомсвязи Олег Пак, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, а также бывший вратарь сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года открыли во вторник в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сам паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион. Система зарекомендовала себя на чемпионате мира по футболу, надеюсь, что она также покажет себя на чемпионате Европы", - сказал Пак на церемонии.

Право перерезать ленточку в честь открытия получили первые юные болельщики предстоящего чемпионата - пятеро детей, которым также вручили паспорта и подарки.

О Fan ID и чемпионате

Паспорт болельщика - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую получал каждый болельщик, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. О запуске сайта по оформлению паспортов было объявлено в октябре в Нижнем Новгороде на форуме "Россия - спортивная держава".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Сборная России выступит в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч турнира сборная России по футболу проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало - 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск.