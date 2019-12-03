WADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов. Об сообщается на портале Sportsintegrityinitiative.
Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляций с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности - в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.
"Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%", - говорится в отчете.
"На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию", - отмечается в документе.
Таким образом, подтверждается информация о том, что на основании данных московской лаборатории под подозрение попали 298 российских спортсменов. По итогам проверки первой части неискаженных данных по 153 спортсменам были открыты 47 дел, которые были отправлены в международные федерации. В отчете отмечается, что в ходе экспертизы базы российские эксперты удалили информацию, в том числе записи о субстанции, обнаруженной в допинг-пробах спортсменов.
Российская сторона не соблюла оговоренный срок передачи базы данных, доступ к информации эксперты получили в первых числах января - на несколько дней позже дедлайна (31 декабря 2018 года). На сентябрьской встрече в Лозанне российская делегация признала факт пропажи информации в результате входа в систему 17 декабря 2018 года и 8 января 2019 года, однако она оспорила интерпретацию событий, сделанную экспертами-криминалистами WADA. Делегация также представила альтернативное толкование криминалистических доказательств. "Эксперты-криминалисты WADA не согласились с толкованиями, предложенными российской делегацией", - отмечается в документе.