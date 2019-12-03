WADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов. Об сообщается на портале Sportsintegrityinitiative .

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Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляций с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности - в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.

"Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%", - говорится в отчете.

"На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию", - отмечается в документе.