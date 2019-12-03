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Бокс

Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин проведет бой с кубинцем Угасом

Дата и место поединка в данный момент не утверждены

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведет защиту титула против кубинца Йордениса Угаса. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

"Угас стал претендентом на регулярный титул. Комитет WBA утвердил данный поединок", - сказал собеседник агентства.

Дата и место боя в данный момент не утверждены. Беспутин в минувшие выходные победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул WBA. Всего на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 33-летнего Угаса, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, 24 победы (11 нокаутом) и четыре поражения.

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