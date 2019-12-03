Более 40 российских тяжелоатлетов подозреваются в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Всего под подозрение попали 298 человек, однако WADA пока проверят информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным данные были удалены или искажены. Ранее WADA сообщало, что в отношении российских спортсменов возбуждено 47 дел, в отчете говорится о 45.

"Департамент разведки и расследований выявил и направил предполагаемые случаи ADRV (нарушение антидопинговых правил - прим. ТАСС) в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) (41 спортсмен), Объединенный мир борьбы (один спортсмен), Всемирную федерацию тхэквондо (два спортсмена) и Международную федерацию каноэ (один спортсмен). Все эти случаи показали последовательную и схожую информацию LIMS в рамках данных WADA и московских данных. Другими словами, никаких расхождений не наблюдалось ни для одной выборки соответствующего спортсмена между источниками данных", - говорится в отчете.

Имена 12 из 41 спортсмена уже известны. В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.

WADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 из 298 российских спортсменов. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

В связи с выявленными фактами манипуляции с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.