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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA утверждает, что манипуляции с данными лаборатории продолжались до января 2019 года

В связи с выявленными фактами манипуляций комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утверждает, что манипуляции с данными московской лаборатории происходили в январе 2019 года, за несколько дней до того, как российские власти предоставили к ней доступ экспертам организации. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

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Российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января - на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

"Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором [Григорием] Родченковым, а затем довольно быстро подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018-го и январе 2019 года, до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года", - говорится в отчете.

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Как утверждается в отчете, на сентябрьской встрече в Лозанне российская делегация признала факт пропажи информации в результате входа в систему 17 декабря 2018 года и 8 января 2019 года, однако представила альтернативное толкование криминалистических доказательств, с которым WADA не согласилось.

В связи с выявленными фактами манипуляций с данными лаборатории комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности на четыре года запретить спортсменам страны выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.

Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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