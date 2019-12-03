WADA утверждает, что манипуляции с данными лаборатории продолжались до января 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утверждает, что манипуляции с данными московской лаборатории происходили в январе 2019 года, за несколько дней до того, как российские власти предоставили к ней доступ экспертам организации. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января - на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

"Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором [Григорием] Родченковым, а затем довольно быстро подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018-го и январе 2019 года, до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года", - говорится в отчете.