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Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020

При этом 59% участников опроса ВЦИОМ назвали себя "безразличными к футболу"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (35%) будут следить за чемпионатом Европы по футболу летом 2020 года, при этом 10% всех опрошенных считают, что сборной России по силам одержать победу в этом турнире. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян", - говорится в релизе ВЦИОМ. Еще 41% скорее не планируют смотреть матчи, а 24% к моменту опроса не задумывались об этом или не знали о предстоящем чемпионате.

Абсолютное большинство планирующих следить за ходом Евро-2020 будут болеть за нашу сборную - 85%. Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных. О том, что Россия может стать чемпионом Европы, говорит каждый десятый (10%).

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата Европы, знает 44% россиян.

Из всех участников опроса 59% назвали себя "безразличными к футболу". Среди мужчин таких - 51%, среди женщин - 66%.

Всероссийский опрос проведен 1 декабря 2019 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке объемом 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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