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Евро-2020

Около 70% билетов уже продано на матчи Евро-2020 в Петербурге

Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня, следующий начнется с 4 декабря
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Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Статс-секретарь — замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Пак и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 70 процентов билетов уже реализовано на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам на открытии центра паспортов болельщика Fan ID вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"Билетов очень-очень мало осталось. Процентов 70 уже раскуплено", - сказал Кириллов, отвечая на вопрос о востребованности у болельщиков билетов на матчи в Петербурге.

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Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня. Еще один этап продаж стартует 4 декабря, когда заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых обеспечили себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Сборная России выступит в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч турнира сборная России по футболу проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало - 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
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