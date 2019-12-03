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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA считает, что Родченков не вносил изменения в базу лаборатории после отъезда в США

В агентстве считают, что переписка Родченкова, которая допускает его участие в схемах вымогательства, могла быть сфабрикована с целью сделать его главным виновником махинаций с допинг-пробами
Григорий Родченков Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Григорий Родченков
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не вносил изменения в базу данных лаборатории после отъезда в США. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете по итогам расследования WADA, которое касалось проверки целостности базы данных московской лаборатории.

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Родченков после увольнения из московской лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают.

"Российские власти оспаривали подлинность базы данных LIMS 2015 года и утверждали, что доктор Родченков манипулировал аналитическими результатами в рамках своей собственной частной схемы вымогательства, а не в рамках финансируемой государством схемы допинга. Однако, изучив внешние источники информации, WADA пришло к выводу, что база данных LIMS 2015 года является подлинной копией фактической базы данных LIMS московской лаборатории", - говорится в отчете.

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"Кроме того, в декабре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида пришла к выводу, что база данных LIMS 2015 года является одним из "независимых и беспристрастных доказательств", которые "позволяют подтвердить существование методики пропажи положительных результатов, а также методики фальсификации, как описано в заключительном докладе профессора Ричарда Макларена", - отмечается в документе.

В том же отчете утверждается, что переписка Родченкова, которая допускает его участие в схемах вымогательства, могла быть сфабрикована с целью сделать его главным виновником махинаций с допинг-пробами.

В пятницу, 29 ноября, в эфире телеканала НТВ был продемонстрирован документальный фильм журналиста Романа Соболя "Мутная WADA", в котором, помимо прочего, цитируется переписка между бывшими сотрудниками московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате. В продемонстрированных в эфире фрагментах переписки содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершенных Родченковым и его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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