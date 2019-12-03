WADA считает, что Родченков не вносил изменения в базу лаборатории после отъезда в США

В агентстве считают, что переписка Родченкова, которая допускает его участие в схемах вымогательства, могла быть сфабрикована с целью сделать его главным виновником махинаций с допинг-пробами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не вносил изменения в базу данных лаборатории после отъезда в США. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете по итогам расследования WADA, которое касалось проверки целостности базы данных московской лаборатории.

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Родченков после увольнения из московской лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают. "Российские власти оспаривали подлинность базы данных LIMS 2015 года и утверждали, что доктор Родченков манипулировал аналитическими результатами в рамках своей собственной частной схемы вымогательства, а не в рамках финансируемой государством схемы допинга. Однако, изучив внешние источники информации, WADA пришло к выводу, что база данных LIMS 2015 года является подлинной копией фактической базы данных LIMS московской лаборатории", - говорится в отчете.

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