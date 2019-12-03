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Летние олимпийские виды спорта

Спортсмены из 25 стран выступят на турнире по вольной борьбе в Северной Осетии

Призовой фонд каждой весовой категории составит $10 тыс.

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Международный турнир по вольной борьбе "Аланы-2019" пройдет в Северной Осетии 7-8 декабря. Как сообщила журналистам пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики, в нем примут участие борцы из 25 стран.

"Во Владикавказе 7-8 декабря состоится III Международный турнир по вольной борьбе "Аланы-2019". О своем участии в турнире заявили атлеты из 25 стран мира, среди которых представители России, США, Ирана, Монголии, Турции, Греции, Словакии, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана", - говорится в сообщении.

Для российских борцов он станет одним из ключевых этапов отбора в сборную команду страны в Олимпийском сезоне. Сборную США возглавит Олимпийский чемпион Кайл Снайдер (до 97 кг), вновь поборется во Владикавказе супертяж Гено Петриашвили (Грузия) - единственный борец в мире, который в этом Олимпийском цикле не проиграл ни одного чемпионата мира.

Кроме того, на турнире выступят и призеры Олимпиады-2016 - представители Узбекистана Ихтиор Наврузов (до 65 кг) и Магомед Ибрагимов (до 97 кг), а также Селим Яшар из Турции (до 86 кг).

Призовой фонд каждой весовой категории составит $10 тыс., $5 тыс. получит победитель, $2 тыс. - серебряный призер, по тысяче долларов получат бронзовые медалисты и тренер победителя. Турнир проходит по инициативе и при поддержке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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