Колобков поздравил преподавателей и студентов РМОУ с 10-летием учебного заведения

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр спорта Павел Колобков поздравил студентов и преподавателей Российского международного олимпийского университета (РМОУ) с годовщиной основания учебного заведения.

Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию РМОУ, проходят в Сочи.

"За 10 лет был реализован замечательный проект, университет развивается, с момента первого выпуска начала реализовываться эта идея, - сказал журналистам Колобков. - За эти годы реализованы программы в области образования, в библиотечном деле создано свое издание, появился новый информационный центр. Хочу отметить ваши научные исследования, вы взаимодействуете с российскими университетами, с нашими 14 вузами, важно взаимодействие с иностранными партнерами, Россия готова делится нашим опытом и знаниями со студентами разных стран. Мы много говорили о наследии Олимпиады и нематериальном наследии в Сочи, спорт постоянно развивается, завершив проект в Сочи, мы провели Универсиаду в Красноярске, специалисты, которые ее готовили, учились здесь, вы идете в ногу со временем, а иногда и опережаете его".

"Слышать, что игры в Сочи были лучшими, это самые приятные слова, хочу напомнить - самая ценная часть нашего РМОУ, именно слово олимпийский, это слово - огромный кредит доверия, - сказал глава "Газпром-медиа холдинг", президент КХЛ, глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко. - Обязательства создать олимпийский университет было прописано в заявочной книге. В Пекине мы закрепили подписями этот огромный кредит доверия, который был бы невозможен без авторитета России, без личного участия президента, храните бережно название олимпийского университета, несите его как флаг. "Олимпийский" создает наследие, которое продолжает работать и работать, это знание, которое останется навсегда".

В РМОУ учатся студенты из 63 стран мира, преподаватели представляют 11 стран. Охват российской аудитории - более 4 тыс. учащихся.

Центральным событием празднования 10-летнего юбилея станет международная конференция "Старт после финиша", также в РМОУ пройдет открытие информационно-образовательного центра OVAL, стартует выставка, на которой будет представлена олимпийская коллекция Владимира Потанина.