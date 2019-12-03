Чахкиев заявил, что не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам ММА

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств и настаивает на боксерском поединке. Об этом Чахкиев заявил ТАСС.

30 ноября Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке. После этого Чахкиев вызвал Емельяненко на поединок по правилам бокса, в ответ боец предложил провести бой по правилам ММА.

"Не понимаю, почему они [Кокляев и Емельяненко] решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось, - сказал Чахкиев. - Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен. Емельяненко со своей стороны заявил о том, что вызывает любого на бой, что бить людей - это его работа".

"Поэтому хочется, чтобы Александр нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке", - добавил олимпийский чемпион.

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.