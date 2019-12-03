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Футбол в России

Колобков: полиция имела основания для задержания болельщиков ФК "Спартак"

Игра прошла 1 декабря в Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция имела основания для задержания фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем чемпионата России по футболу с "Зенитом". Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Игра прошла 1 декабря в Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что к середине дня было задержано 86 человек - 81 фанат "Спартака" и пять фанатов "Зенита". На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Руководитель горячей линии Fans Hotline 24 в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" Олег Семенов рассказал в воскресенье, что порядка 100 человек позвонили на горячую линию.

"На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным", - сказал Колобков.

Теги
Российский футболКолобков, Павел Анатольевич
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