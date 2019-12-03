Футболист "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

ТАСС, 3 декабря. Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова. Также на премию претендовали защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов ("Рубин", Казань), полузащитники Даниил Емельянов ("Уфа") и Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Данный приз был вручен впервые. Позднее будет объявлен победитель премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ. В список номинантов вошли вратари Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Николай Рассказов ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), полузащитники Александр Ломовицкий ("Спартак", в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский "Арсенал"), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов ("Ростов") и Даниил Уткин ("Краснодар"), нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов (оба - "Краснодар").

Умяров дебютировал в РПЛ за "Спартак" в домашнем матче сезона-2018/19 против петербургского "Зенита" (1:1). Всего в лиге футболист провел 14 матчей. Умяров перешел в "Спартак" из московского клуба "Чертаново" в январе 2019 года.