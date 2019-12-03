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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков опроверг информацию о том, что Россия согласилась с частью обвинений WADA

Сообщается, что в отчете WADA содержится информация о том, что Россия подтвердила факт внесения в 2018-2019 годах изменений в базу данных московской лаборатории системным администратором Евгением Мочаловым
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не соглашалась с обвинениями в причастности Евгения Мочалова к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В понедельник портал Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия подтвердила факт внесения в 2018-2019 годах изменений в базу данных московской лаборатории системным администратором Мочаловым, мужем директора лаборатории Елены Мочаловой.

"Эта информация не соответствует действительности, - сказал Колобков. - Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу".

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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