Колобков опроверг информацию о том, что Россия согласилась с частью обвинений WADA

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не соглашалась с обвинениями в причастности Евгения Мочалова к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В понедельник портал Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия подтвердила факт внесения в 2018-2019 годах изменений в базу данных московской лаборатории системным администратором Мочаловым, мужем директора лаборатории Елены Мочаловой.

"Эта информация не соответствует действительности, - сказал Колобков. - Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу".