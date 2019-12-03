Информационно-образовательный интерактивный центр OVAL открылся на базе РМОУ в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских игр и олимпийского движения, представляющий контент из Олимпийского музея в Лозанне с помощью современных мультимедийных технологий, открылся на площадке Российского международного олимпийского университета (РМОУ), празднующего 3 декабря десятилетний юбилей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Концепция OVAL (Olympic Virtual Athletic Land) нацелена на популяризацию спорта через высокие технологии и создание интерактивного пространства, где посетители с помощью технологий виртуальной реальности могут погрузиться в атмосферу состязаний, прокатиться по трассам олимпийских объектов Сочи, побывать на объектах Прибрежного кластера столицы Игр-2014.

Гостей OVAL встречает большая фигура Зевса - символа и покровителя Олимпийских игр. Статуя реагирует на звуки, Зевс рассказывает посетителям площадки о проведении древних Олимпийских игр. На стенде "Река времени" можно увидеть видеоряд из фотографий, посвященных истории Игр, а также артефакты античной эпохи в 3D.

Особое место отведено истории подготовки и проведения Игр-2014. Также посетители OVAL смогут попробовать свои силы на симуляторах горнолыжного спорта и сноуборда, имитирующих спуски по олимпийской трассе. Симулятор биатлона позволит пройти трассу горнолыжного комплекса "Лаура". Настоящий боб-двойка, на котором тренировались сборные СССР и России, позволит испытать ощущения спортсменов на бобслейной трассе.