Реванш Джошуа - Руис посетят 15 тыс. зрителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом в Саудовской Аравии посетят 15 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили организаторы реванша.

"Арена, построенная за 40 дней, вмещает 15 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Свой бой в рамках мероприятия также проведет российский боксер Александр Поветкин, соперником которого станет американец Майкл Хантер.

Боксерский вечер пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. В июне Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом. Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).