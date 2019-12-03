Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч"

ТАСС, 3 декабря. Разница в голосовании за "Золотой мяч" между аргентинским нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси и голландским защитником английского "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком составила семь очков. Об этом сообщает France Football.

По итогам голосования, Месси получил 686 очков, ван Дейк набрал 679 баллов, до этого аргентинец не побеждал с настолько минимальной разницей в голосовании. 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда Криштиану Роналду, ставшего третьим в прошедшем голосовании (476 очков), в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Последним защитником, который получал "Золотой мяч", был итальянец Фабио Каннаваро, выигравший приз в 2006 году. Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

На эту тему Месси надеется, что будет играть в футбол еще много лет