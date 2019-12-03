Экспозиция олимпийской коллекции Владимира Потанина открылась на базе РМОУ в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Экспозиция артефактов олимпийской коллекции Владимира Потанина открылась в Сочи на площадке Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в день празднования десятилетия со дня его основания. В собрании представлены экспонаты со всех Олимпиад современности, в том числе с Игр в Афинах 1896 года.

Коллекция насчитывает 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей, 78 памятных медалей участников Игр, 30 факелов олимпийского огня, 92 диплома призеров и участников игр, а также кубки, статуэтки, горны. Экспонаты выставлены в 11 модулях из оливкового дерева, защищенных пуленепробиваемыми стеклами.

Презентация коллекции прошла в июне нынешнего года в Олимпийском комитете России, затем часть экспозиции была представлена в Минской ратуше во время вторых Европейских игр. "В мире существует много коллекций, но они не всегда открыты, - рассказал журналистам ректор РМОУ Лев Белоусов. - И выставка в РМОУ не будет постоянной экспозицией, иначе может ее заморозить, она будет ездить по крупным спортивным соревнованиям".

Белоусов подчеркнул, что проект, созданный Потаниным, продолжает развиваться. "Коллекция пополняется, она систематизирована, каждый предмет прошел проверку на подлинность, за что огромное спасибо Олимпийскому музею в Лозанне, специалисты приезжали в Россию со своим оборудованием и две недели работали с коллекцией, не поднимая головы. Все объекты прошли реставрацию специалистами лаборатории художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря", - отметил ректор.

Стоимость коллекции, по словам Белоусова, оценить невозможно. "Она собиралась последние 20 лет, но чтобы понимать ее стоимость, достаточно упомянуть личную медаль Олимпиады 1936 года в Берлине американского легкоатлета Джесси Оуэнса, она недавно была выставлена на аукционе, и ее стартовая цена составила два миллиона долларов. Или факел Игр-1952 в Хельсинки, он был продан за 450 тысяч долларов".

Выставка завершит свою работу 13 декабря.