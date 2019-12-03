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Летние олимпийские виды спорта

СМИ: Усманов может вложить $80 млн в Международную федерацию фехтования

FIE обнародовала прибыль в размере $2,8 млн, которая была получена за 2018 год
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов собирается вложить в развитие организации $80 млн. Об этом сообщает портал Inside the Games.

FIE обнародовала прибыль в размере $2,8 млн, которая была получена за 2018 год в том числе благодаря финансовым вливаниям Усманова в размере $16,4 млн ($11,4 млн были потрачены на мероприятия, связанные с празднованием 105-летия FIE).

В бюджетах на 2019 и 2020 год одной из статей дохода является пожертвование Усманова в размере $5 млн за каждый год. В 2020 году прогнозируется прибыль в размере $21,5 млн, из них $15,1 млн будут выручены от летних Олимпийских игр в Токио 2020 года и еще $5 млн будут пожертвованы Усмановым. Таким образом, Inside the Games приходит к выводу, что в ближайшие три олимпийские цикла Усманов может вложить в развитие организации $80 млн.

Российский бизнесмен возглавляет FIE на протяжении 11 лет. Ранее он был владельцем пакета акций английского футбольного клуба "Арсенал".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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