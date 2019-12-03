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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация тяжелой атлетики России не получала информации о новых допинговых делах

В отчете комитета по соответствию WADA говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета
Президент ФТАР Максим Агапитов Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент ФТАР Максим Агапитов
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главе Федерации тяжелой атлетики России, члену исполкома международной федерации Максиму Агапитову не известно о 29 новых делах российских тяжелоатлетов, которые были открыты по итогам проверки базы данных московской лаборатории. Об этом он заявил ТАСС.

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В отчете комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

"Информация по новым делам нам не поступала. Пока нам известно только о 12 спортсменах, информация по которым публиковалась еще в августе", - сказал Агапитов.

В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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