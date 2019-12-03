Федун: клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета в проведении реформы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги выразили поддержку председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Об этом журналистам по итогам совещания по реформе судейства рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Хачатурянц был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.

"Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать", - сказал Федун.

Федун также не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (1:0).