{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Федун: клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета в проведении реформы

Владелец "Спартака" отметил, что у представителей команд лиги состоялся конструктивный разговор с председателем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги выразили поддержку председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Об этом журналистам по итогам совещания по реформе судейства рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Хачатурянц был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.

"Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать", - сказал Федун.

Федун также не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (1:0).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Егоров похвалил Карасева за работу на матче РПЛ "Локомотив" - "Динамо"
В этой встрече было назначено два пенальти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС