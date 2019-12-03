Егоров: арбитр Волошин верно засчитал гол "Арсенала" в ворота ЦСКА

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Арсенал" обыграл ЦСКА в гостях со счетом 1:0 благодаря голу Даниилы Лесового на 52-й минуте. Атака началась с паса на автора голевой передачи Евгения Луценко, который мог находиться в положении "вне игры".

"Было в этом сезоне несколько моментов похожих. Офсайдная камера не покажет эту линию офсайда. Согласно инструкциям, ассистент принял правильное решение, не подняв флажок", - сказал Егоров.

ЦСКА идет на четвертом месте после 18 матчей, имея в активе 33 очка, "Арсенал" расположился на седьмой строчке с 22 набранными баллами.