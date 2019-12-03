В Петербурге открыли часы обратного отсчета дней до начала Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Часы с обратным отсчетом дней до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге, открыли в городе на улице Большой Морской рядом с Дворцовой площадью во вторник.

В церемонии запуска приняли участие форвард петербургского "Зенита" капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки сборной и "Зенита" Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также талисман предстоящего чемпионата "Скиллзи". На фоне часов они сфотографировались с участниками церемонии открытия.

Сегодня часы показывают, что до начала чемпионата остался 191 день. Также на электронном экране отображаются команды, которые вышли в основную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также игры пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Петербурге состоятся два матча группового этапа с участием российской команды. Сборная России выступит в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Во вторник в Петербурге на Невском проспекте также открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID).