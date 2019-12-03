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Футбол в России

ФК "Спартак" отправит письмо в РФС по спорным эпизодам матча с "Зенитом"

В воскресенье "Зенит" в Петербурге победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" собирается прислать письмо в Российский футбольный союз (РФС) с подборкой видео спорных эпизодов по итогам матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом на брифинге рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

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"Зенит" выиграл у "Спартака" со счетом 1:0, встреча прошла 1 декабря в Петербурге.

"На сегодняшний момент "Спартак" собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что "Спартак" напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет. [Доменико] Тедеско (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) заявлял, что там был пенальти на [Ярославе] Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию", - сказал Егоров.

Егоров также рассказал про ситуацию, связанную с общением Тедеско с главным арбитром матча Виталием Мешковым. "Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра, он задал вопрос по 11-метровому удару. Мешков ему объяснил и попросил выйти из комнаты", - отметил он.

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