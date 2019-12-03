Егоров похвалил Карасева за работу на матче РПЛ "Локомотив" - "Динамо"

В воскресенье "Локомотив" уступил "Динамо" со счетом 1:2. В этой встрече было назначено два пенальти.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров высоко оценил работу главного арбитра встречи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и "Динамо" Сергея Карасева. Об этом Егоров заявил журналистам.

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"Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда. Он был собранным, подошел с полной ответственностью. Оба пенальти были назначены по делу, было принято много верных решений, к такому уровню судейства надо стремиться", - отметил Егоров.

По мнению Егорова, арбитр матча между "Ростовом" и "Уралом" Алексей Сухой должен был показать прямую красную карточку нападающему клуба из Екатеринбурга Владимиру Ильину. Футболист за грубый подкат получил желтую карточку.

"Точно удаление, Ильин в слишком агрессивной форме шел в борьбу. Департамент считает, что тут следовало показать красную карточку", - сказал Егоров.

"Ростов" дома сыграл вничью с "Уралом" (0:0).