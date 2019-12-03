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Массовый спорт

Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в олимпийском университете в Сочи

Президент во вторник посетил РМОУ, которому исполнилось 10 лет
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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выделения квот в Российском международном олимпийском университете для паралимпийцев. В ходе посещения олимпийского университета, которому в этом году исполнилось десять лет, президент РФ пообщался с паралимпийцами.

В частности, он поговорил c чемпионом паралимпийских игр по футболу Иваном Потехиным. "Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное, - отметил Потехин, говоря о возможности учиться в этом университете. - За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало".

Президент РФ поддержал это предложение. "Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать", - пообещал Путин.

Он подчеркнул, что университет состоялся как хорошее учебное заведение мирового класса. "По некоторым дисциплинам занимают, вот сейчас, второе место в Европе, по менеджменту спортивному - десятое в мире. Это за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение", - сказал глава государства.

Путину показали тренажеры зимних видов спорта

Также Путину продемонстрировали тренажеры, имитирующие спуск по трассе, в интерактивном информационно-образовательном центре Olympic Virtual Athletic Land (OVAL). Ректор РМОУ Лев Белоусов рассказал президенту, что концепция OVAL нацелена на популяризацию и позиционирование спорта как отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства, привлекающего внимание к зимним видам спорта, истории Олимпийских игр.

Белоусов показал российскому лидеру так называемую интерактивную книгу "Олимпийское движение: история и современность" и "Реку времени" - проекционный видеоряд фотографий по истории игр с древности до современного времени. Путин заинтересовался представленными симуляторами. Один из них представляет собой боб-двойку и имитирует спуск по бобслейной трассе. Белоусов подчеркнул, что это настоящий спортивный снаряд классического образца производства Латвии. Именно на этом бобе тренировались члены сборных СССР и России по бобслею. Другие тренажеры, представленные в зале, имитируют спортивный спуск по олимпийской трассе Розы Хутор на горных лыжах и сноуборде. Специально для президента устроили демонстрацию работы симулятора биатлона на трассе горнолыжного комплекса "Лаура".

На входе в музей Белоусов обратил внимание главы государства на большую фигуру Зевса. Статую древнегреческого покровителя Олимпийских игр подсветили таким образом, что по телу олимпийского бога словно пробегали электрические разряды и молнии. "Когда у нас было открытие, он встречал всех посетителей, рассказывал про организацию первых древних Олимпийских игр. Дети были в восторге", - сказал ректор.

Белоусов на интерактивной панели, посвященной РМОУ, показал Путину наиболее важные моменты в жизни университета. Президенту также продемонстрировали кинотеатр-сферу, где с помощью технологий виртуальной реальности и сферического кино, можно погрузиться в атмосферу спортивного состязания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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