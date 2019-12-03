Путин высказался за развитие в России паралимпийского движения и массового спорта

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в России должен развиваться массовый спорт среди всех граждан и категорий, отметив, что паралимпийцы показывают своими достижениями хороший пример.

"У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно еще массовый спорт развивать. И причем для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом", - сказал Путин, общаясь с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете.

При этом президент подчеркнул, что по этому направлению уже есть определенные результаты. "У нас количество людей, занимающихся спортом, увеличилось серьезно, но все-таки нам есть еще к чему стремиться", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в соседних странах количество занимающихся спортом на тысячу человек больше, чем в России.

"Хотя казалось бы, у нас достаточно массовое такое движение спортивное везде. Я к чему это говорю? Есть над чем нам с вами работать. Первое - вам нужно и можно показывать пример для всех, что такое спорт и как им нужно заниматься, и второе - опыт передавать свой", - сказал президент.

Он заверил паралимпийцев в том, что государство будет делать все для того, чтобы поддерживать спортсменов. "Сегодня день, когда мы говорим о людях, у которых есть определенные ограничения по здоровью. Но мы много раз говорили то же самое, когда на вас смотришь, понятно, что ограничений нет и возможности безграничны", - сказал Путин. Он отметил победы спортсменов и выразил надежду на то, что они еще неоднократно себя проявят как перспективные спортсмены.

В конце встречи спортсмены, смеясь, рассказали президенту о том, что победы сборной России по дзюдо связывают с тем, что Путин даже в час ночи наблюдает за соревнованиями дзюдоистов. Путин подтвердил, что очень болеет за российских спортсменов.