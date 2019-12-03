Регистрация на первый в России Ironman откроется 16 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Регистрация на первые в истории России международные соревнования по триатлону Ironman откроется 16 декабря. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник рассказал генеральный директор компании - организатора соревнований в России Сергей Бодров.

Гонки серии Ironman 70.3 состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонки на 56 миль (90 км) и бега 13,1 мили (21,1 км). Они проводятся в различных странах мира на всех континентах. Российский этап пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июля 2020 года под эгидой Федерации триатлона России.

"Я обещаю, что Ironman в Санкт-Петербурге будет лучшим стартом в мире, вы это увидите, - сказал Бодров. - 16 декабря в 16:00 мы запускаем регистрацию".

В основной части соревнований смогут принять участие 2 тыс. участников. Также будет отдельный зачет для женщин и юных участников.

"Почему мы выбрали Санкт-Петербург? Мы просто ориентируемся на выбор самых красивых мест в мире. Кроме того, выбирая новое место для проведения наших соревнований, мы оцениваем несколько параметров. Санкт-Петербург идеально вписывается в нашу концепцию", - сказал генеральный директор Ironman EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Штефан Петчинг.

Президент Федерации триатлона России Петр Иванов пока затруднился дать прогноз, сколько иностранцев приедет на старт в Санкт-Петербурге, однако он выразил надежду, что каждый из 15 тыс. любителей триатлона в России при желании будет в состоянии подготовиться к этой дистанции.