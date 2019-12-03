РФС разыграл среди 116 тыс. заявок промокоды на билеты на одну игру сборной России на Евро

Всего было подано 116 тыс. заявок, из которых шесть тысяч получат коды доступа к билетному порталу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и, соответственно, право на прямую покупку билетов на матчи группового этапа чемпионата Европы с участием национальной команды. В мероприятии участвовали бывший полузащитник сборной России, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) вместе с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым провел розыгрыш промокодов на покупку двух билетов на один из матчей национальной команды в рамках групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Россия впервые получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками двух билетов на один из матчей группового этапа с участием национальной команды, - сказал Алаев. - Кодом можно воспользоваться в период с 4 по 18 декабря 2019 года по московскому времени, начиная с завтрашнего дня победители смогут приобрести билеты на сайте УЕФА. Всего будет разыграно 6 тыс. кодов доступа к билетному порталу УЕФА на покупку двух билетов на один из матчей сборной России на групповой стадии чемпионата Европы".

"Участвует больше 116 тысяч болельщиков, мы не ожидали такого количества людей", - отметил он.

"Группа очень хорошая, будем разбирать каждого соперника. Бельгия - самая сильная сборная, будем настраиваться, надеюсь, что все получится. За нашу сборную болеют во многих городах, у нас всегда мощная поддержка. Когда болельщик гонит вперед, всегда приятно играть", - подчеркнул Баринов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.