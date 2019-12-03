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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Международная федерация уже дисквалифицировала российского каноиста из базы лаборатории

Имя спортсмена не раскрывается

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация каноэ (ICF) уже дисквалифицировала российского спортсмена, в отношении которого было открыто допинговое дело по итогам проверки базы данных московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в ICF.

В отчете комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентств (WADA) говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

"Мы уже получили информацию от WADA о бывшем российском спортсмене, но он уже дисквалифицирован нами на четыре года", - сообщили в организации.

Имя российского спортсмена не раскрывается. В прошлом году на четыре года был наказан пятикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады 2012 года Алексей Коровашков.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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