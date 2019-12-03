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Футбол в России

Три матча 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы VAR

Система будет использоваться на играх ЦСКА - "Краснодар", "Ахмат" - "Уфа" и "Спартак" - "Ростов"

ТАСС, 3 декабря. Три встречи 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным арбитром матча ЦСКА - "Краснодар", который пройдет 7 декабря, назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, его ассистентами будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба - Ростов-на-Дону), за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Павел Кукуян (Сочи).

"Ахмат" и "Уфу" рассудит Сергей Карасев (Москва), его ассистентами назначены Антон Аверьянов и Денис Березнов (оба - Москва), за систему VAR будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Встреча также пройдет 7 декабря.

Главным судьей матча "Спартак" - "Ростов" назначен Евгений Турбин (Дмитров), его ассистентами - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), за систему VAR будут отвечать Казарцев и Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Игра состоится 8 декабря.

Матч "Зенит" - "Динамо" обслужит Николай Волошин (Смоленск), "Арсенал" - "Локомотив" - Иванов, "Тамбов" - "Оренбург" - Безбородов, "Крылья Советов" - "Урал" - Игорь Папин (Дмитров), "Сочи" - "Рубин" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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