Руководство ПФЛ одобрило программу об уменьшении количества групп с пяти до четырех

ТАСС, 3 декабря. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) провело внеочередное общее собрание, где была принята программа об изменении количества групп с пяти до четырех. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор лиги Николай Акелькин по итогам заседания общего собрания ПФЛ.

В ходе заседания единогласно была утверждена программа развития ПФЛ до 2024 года. Также единогласно была признана необходимость изменения структуры проведения первенства, основным проектом руководство посчитало уменьшение количества групп с пяти до четырех, где победители групп получают путевку в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Общее собрание приняло решение о необходимости изменения структуры соревнования, - сказал Акелькин. - Оно отметило, что приоритетным вариантом является формат с четырьмя группами. Это прерогатива Российского футбольного союза, они должны принять это решение на исполкоме. Детали будут потом, потому что состав участников на следующий сезон наверняка будет отличаться от текущего".

"Принцип - в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье" добавляются по две команды из Сибири и Дальнего Востока. Не по территориальному принципу, а по транспортной логистике", - отметил он.

Гендиректор ПФЛ отметил, что клубы лиги нормально отреагировали на скорое изменение формата турнира. "Единогласно было принято решение о том, что нужно менять структуру. Приоритетным вариантом принят формат с четырьмя группами при двух воздержавшихся. Все понимают, что футбол надо развивать и двигать - это не является препятствием для осуществления деятельности клубов", - заключил Акелькин.

В нынешнем сезоне в первенстве Олимп-ПФЛ выступает 46 клубов. В группах "Запад" и "Восток" играют по 14 команд, в группе "Урал-Поволжье" - 12 команд, в группе "Восток" - шесть. Победители групп выходят в ФНЛ.