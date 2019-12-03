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Футбол в России

"Сочи" не собирается просить "Рубин" о переносе матча 19-го тура РПЛ

Встреча пройдет в воскресенье в Сочи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футбольной клуб "Сочи" не будет обращаться к казанскому "Рубину" с просьбой перенести очную встречу в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе сочинской команды.

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Ранее РПЛ перенесла игру 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом" на 2020 год, так как 10 футболистов сочинцев заболели ангиной. Встреча с "Рубином" пройдет в воскресенье в Сочи, начало - 16:30 мск.

"Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с "Рубином", - рассказали в пресс-службе.

30 ноября бывший врач сборной России Юрий Васильков в беседе с ТАСС дал прогноз на то, что заболевшие ангиной футболисты "Сочи" вернутся к оптимальной форме через две недели.

"Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков после 17 матчей.

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