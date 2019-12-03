ФИФА на пять лет отстранила помощника бывшего президента Футбольной федерации Афганистана

ТАСС, 3 декабря. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение об отстранении помощника бывшего главы Футбольной федерации Афганистана (AFF) Мохаммеда Седики Рустама на пять лет за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Седики Рустам, будучи помощником президента федерации Керрамудина Карима, был осведомлен о сексуальных домогательствах со стороны Карима по отношению к футболисткам сборной Афганистана в период с 2013 по 2018 год. Судебная палата установила, что Седики Рустам нарушил ст. 17 (обязанность докладывать) и ст. 23 (защита физической и психической неприкосновенности) кодекса этики ФИФА, и запретила участие в любой деятельности, связанной с футболом, как на национальном, так и на международном уровне на срок до пяти лет. Кроме того, Седики Рустам оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.

В июне судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала виновным Карима по делу о сексуальных домогательствах к игрокам женской сборной страны и наложила на него наказание в виде пожизненного запрета на любую футбольную деятельность, а также штраф в 1 млн швейцарских франков.