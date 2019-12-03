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Футбол в России

В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского "Арсенала"

Сроки открытия академии пока не определены

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Тверской области планирует создать футбольную академию для обучения детей при поддержке тульского футбольного клуба "Арсенал". Опыт работы подобной организации в Туле может быть применен в Твери, сообщил во вторник губернатор Игорь Руденя на встрече с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым.

"Готовы активно сотрудничать с вами. У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд - это клуб "Волга", исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление", - приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

Планируется, что футбольную академию откроют в Твери, обучаться в ней смогут также дети из других районов области. Губернатор отметил, что в 2019 году регион стал тренировочной площадкой для двух хоккейных команд "Динамо": Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги. "В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2018 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах - свыше 4 тысяч", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, сроки открытия детской футбольной академии пока не определены.

Академия "Арсенал" открыта в Туле в 2018 году и является структурным подразделением одноименного профессионального футбольного клуба. Зачисление в нее происходит на основе конкурсного отбора, там дети проходят бесплатную подготовку в период с 7 до 18 лет. По данным пресс-службы футбольного клуба, сейчас в академии обучается 180 человек.

Теги
Российский футболРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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