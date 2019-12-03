Глава ФСГР посетил японский Камо, где российские гимнасты проведут предолимпийские сборы

ТАСС, 3 декабря. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов посетил японский город Камо, где сборная России проведет тренировочные сборы перед Олимпийским играми 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

В рамках визита Титов провел переговоры с мэром города Камо Акэми Фудзитой и выразил признательность японской стороне за создание условий, необходимых для качественной подготовки к Олимпиаде-2020. Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве между ФСГР и мэрией города Камо.

В ходе совместной пресс-конференции Титов подчеркнул, что в российской гимнастике не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил, отвечая на вопрос относительно рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Титов выразил уверенность в том, что Минспорт РФ и Олимпийский комитет России сделают все возможное для обеспечения полноценного и полноправного участия российских спортсменов в предстоящих Играх. Фудзита заверила, что санкции не повлияют на желание и готовность японской стороны принять сборную России в Камо, а для спортсменов будут созданы комфортные для тренировок и проживания условия.