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Летние олимпийские виды спорта

Глава ФСГР посетил японский Камо, где российские гимнасты проведут предолимпийские сборы

В рамках визита Василий Титов провел переговоры с мэром города Камо Акэми Фудзитой
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов и мэр Камо Акэми Фудзита ФСГР
Описание
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов и мэр Камо Акэми Фудзита
© ФСГР

ТАСС, 3 декабря. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов посетил японский город Камо, где сборная России проведет тренировочные сборы перед Олимпийским играми 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

В рамках визита Титов провел переговоры с мэром города Камо Акэми Фудзитой и выразил признательность японской стороне за создание условий, необходимых для качественной подготовки к Олимпиаде-2020. Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве между ФСГР и мэрией города Камо.

В ходе совместной пресс-конференции Титов подчеркнул, что в российской гимнастике не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил, отвечая на вопрос относительно рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Титов выразил уверенность в том, что Минспорт РФ и Олимпийский комитет России сделают все возможное для обеспечения полноценного и полноправного участия российских спортсменов в предстоящих Играх. Фудзита заверила, что санкции не повлияют на желание и готовность японской стороны принять сборную России в Камо, а для спортсменов будут созданы комфортные для тренировок и проживания условия.

Теги
ЯпонияРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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