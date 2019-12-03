Эксперт: тренеры вызвали в сборную России на Кубок Первого канала всех сильнейших

В состав на Кубок Первого канала вошло только девять хоккеистов из заявки на предыдущий этап. В частности, по сравнению с Кубком Карьяла в сборную вызваны лучшие бомбардиры КХЛ Вадим Шипачев ("Динамо", Москва) и Кирилл Капризов (ЦСКА).

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал на Кубок Первого канала всех сильнейших игроков. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников.

Капризов и Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

"Взяли всех сильнейших. Лучше никого нет, за исключением [Дмитрия] Кагарлицкого, но он не в форме. Проблема видна у нас только одна - нехватка центрального нападающего", - сказал Кожевников.

Россияне на первом этапе Евротура, Кубке Карьяла, заняли третье место. "В Хельсинки попробовали людей, а сейчас, естественно, спрос будет другой. Если команда проиграет, будет много критики. От нее все будут ждать победы", - отметил он.

"Для [главного тренера сборной России Алексея] Кудашова этот турнир будет проверкой и в психологическом плане, учитывая, чего от него все будут ждать", - добавил Кожевников.

Кубок Первого канала пройдете с 12 по 15 декабря. В его рамках в Санкт-Петербурге пройдет вынесенный матч на "Газпром Арене" 15 декабря между сборными России и Финляндии.